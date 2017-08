Brugs Backpacker Hostel houdt 'Week van de Snuffel'

Van maandag 18 tot en met zondag 24 september zet Backpacker Hostel Snuffel in de Ezelstraat in Brugge de Week van de Snuffel op het getouw. "Hiervoor werken we samen met verschillende organisaties en zetten we tal van activiteiten op het getouw", legt coördinator Lander Hoornaert uit.