Brugge zoekt bierdrinkers voor recordpoging op zaterdag 9 september

Dat betekent dat mensen met een vol bierglas in de hand een dubbele lange rij moeten vormen tussen 't Zand en de Markt. In totaal moeten zo'n 2.000 deelnemers gezocht worden. De lange toost start om 12 uur, maar iedereen moet er wel vanaf 11 uur aanwezig zijn. Het domino-effect wordt vervolgens spectaculair in beeld gebracht door een drone. Deelnemers betalen 2 euro, maar krijgen een degustatieglas van Brugse Zot of Bourgogne des Flandres. De tapinstallaties zullen langs het parcours worden opgesteld. De beiaardier zal de start muzikaal aankondigen. Meer info en inschrijven op de facebook van 'De langste toost'.

Liefhebbers van een Brugse Zot, Stella, Lambiek, Bruinen Os of ander gerstenat kruisen dus best zaterdag 9 september met rode stift aan in hun agenda.

(MDW)