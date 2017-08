Brugge maakte zich op voor 'de Langste Toost'

We vormen een dubbele rij van de markt tot aan 't Zand in de Steenstraat. Stipt 12 uur start de langste toost waarbij we met volle glazen beginnen klinken op de markt, iedereen paraat vanaf 11 uur.

Het domino-effect wordt spectaculair in beeld gebracht via een drone. Iedereen komt zo in the picture!

Locatie: Brugse markt en Steenstraat

Wanneer: 9 september 2017 - 11 uur - nationale dag van de bierconsument

Neem voor slechts ?2 deel aan de langste toost.

Ontvang een degustatieglas (Brugse Zot Blond en/of Bourgogne des Flandres) - tapinstallaties staan langs het parcours opgesteld.

Drankbonnen en glazen kunnen (vanaf 11 uur) afgehaald worden op de markt. (Garemijnzaal in de Halletoren)

Stort ?2 per deelnemende persoon op het volgende rekeningnummer BE14 0018 1777 8683 en vermeld uw naam of naam van uw groep.

Georganiseerd door BAB vzw ism stad Brugge - Brouwerij De Halve Maan - Brouwerij Bourgogne des Flandres

Een deel van de opbrengst gaat naar een lokaal goed doel, via voting onder de deelnemers.

Om 12u speelt de beiaardier op het orgel, wat de start betekent vd langste toost

Tegen ?1/consumpties kunnen er extra bierjetons aangekocht worden.

Einde stipt om 13u.

Vooraf inschrijven/betalen is verplicht

Volgens ons event op Facebook: De Langste Toost