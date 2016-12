Broers van overleden fan krijgen cheque van Club Brugge voor de Zelfmoordlijn

De broers Max en Alfons Vanbesien uit Poperinge zorgden eind vorige week voor een emotioneel moment in Boom, van waaruit de radiozender de hele week uitzond. Hun broer Emiel had enkele weken geleden zelfmoord gepleegd en tijdens de plechtigheid had de familie maar liefst 2.186 euro ingezameld voor de Zelfmoordlijn.

Emiel was een grote Clubsupporter en om die reden vroegen de broers You'll Never Walk Alone aan. Ook bij Club was men geraakt door het verhaal en de Club Brugge Foundation besliste meteen om het ingezamelde bedrag te verdubbelen. Afgelopen maandag gingen de broers samen met hun zus Flavie de cheque in ontvangst nemen net voor de wedstrijd tegen Moeskroen.

Na hun moedig bezoek aan Music for Life, kwamen Max en Alfons gisteren ook langs bij ClubTV Live. #ChristmasAtBruges #DeWarmsteWedstrijden pic.twitter.com/3uedwLt6du -- Club Brugge KV (@ClubBrugge) 27 december 2016

>> Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (1813 of www.zelfmoord1813.be).