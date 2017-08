Broers Tack willen kabelbaan over Spuikom

Wakeboard Kabel is de sterkst groeiende watersport in ons land. In West-Vlaanderen kan je de sport enkel in Lakeside Paradise in Knokke beoefenen. Als het van Oostendenaars Axel, Christophe, en Philip Tack afhangt, kan dit volgend jaar ook op de Spuikom. De broers zijn geen onbekenden in de surfwereld. Christophe werd als eerste Belg ooit wereldkampioen kitesurfen, Axel is tweevoudig Belgisch kampioen Wakeboard Kabel, en Philip runt de Tack Kiteschool.

