Broeder Noël herenigd met leerlinge van voor de genocide in Rwanda

Broeder Noël Vannoorden is afkomstig uit Menen en woont in een assistentiewoning op Hoog Mosscher in Kortrijk. Hij werd in 1953 op zijn 18de tot broeder gewijd. Dan gaf hij drie jaar les in de Broederschool in de Schoolstraat in Heule. Dan volgde nog zijn legerdienst en in 1959 trok hij naar Congo, van waar hij in 1964 terugkeerde. "Dan kreeg ik nog zes jaar een functie in België om in 1970 weer naar Afrika te kunnen gaan. Ondertussen waren mijn medebroeders in Rwanda en niet meer in Congo. Daardoor ging het bij mij ook richting Rwanda."

...