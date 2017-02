Britse band én Het Zesde Metaal brengen hulde aan verongelukte Hendrik Van Dale

Na een avondje uit kwam de 21-jarige Hendrik Van Dale afgelopen weekend in het ijskoude water van de ringvaart terecht. De jongeman kon zich niet meer redden en verdronk. Zijn lichaam werd begin deze week gevonden.

De jongeman was actief als stadsgids in Brugge, maar was bovenal ook muziekfanaat en dan vooral fan van The Libertines, de Britse band rond Pete Doherty en Carl Barât. De bandleden vernamen het nieuws ook en plaatsten een eerbetoon op hun Facebookpagina. 'We are all tremendously sad to hear about the recent passing of Hendrik Van Dale; Back in 2014 he shared this picture and the words: "It feels good to belong somewhere." , staat er te lezen. 'Hendrik was a beautiful young man who we are proud to belong with. x x'.

Op de foto is Hendrik te zien naast Carl Barât van The Libertines.

En ook Het Zesde Metaal postte vandaag een gelijkaardig bericht. "Er zal voortaan een akelige lege plek te zien zijn in ons publiek", zo staat er te lezen.