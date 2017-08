Brits prinsenpaar overnachtte in de ambtswoning van de gouverneur

Prins William en prinses Kate waren de voorbije dagen in het land om de herdenkingen rond de Slag om Passendale bij te wonen in de Westhoek. Omdat het in het zomerseizoen moeilijk was om nog voldoende vrije kamers te vinden in een hotel voor het koppel en de hofhouding, werd beslist om te overnachten in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé op de Burg in Brugge. Dat meldt het Nieuwsblad. "Voor de prominenten die Brugge of de provincie bezoeken, beschikken wij over een koninklijke suite in de historische residentie", aldus Decaluwé. Hoe hun ontbijt eruitzag? Een toastje met kaas en wat thee.