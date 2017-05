Brigitte Dillen uit Lombardsijde is de trotse moeder van... 17 kinderen

Het gezin van Brigitte Dillen (48) en Ivo Driessens (55) woont in de Baronstraat. Het koppel heeft 17 kinderen, van wie er al zeven het nest zijn uitgevlogen. De oudste dochter Wendy (30) heeft twee kinderen, het derde is onderweg. Vervolgens is er Cindy (29), die zwanger is van haar tweede kindje, de derde is Jimmy (28), dan volgt Brendy (27) met twee kindjes, Sonny (26) heeft er eentje en het tweede is op komst. Sandy (25) heeft er ook twee. De achtste in de rij is Purdy (24).

