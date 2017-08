Bredene verzet zich tegen komst kabelbaan op Spuikom

Een kabelbaan is een watersportlocatie die ervoor zorgt dat men, via een sleeplift op het water, kan wakeboarden, wakeskaten of waterskiën. Zoals de plannen nu voorliggen wil men een park vestigen in de Spuikom tussen Maertenssas en de afrit Europaschool. "Bredene is hiervan absoluut geen voorstander", zegt burgemeester Steve Vandenberghe. "Het kabelpark bestaat uit een aantal masten en kabels die sowieso voor visuele vervuiling en geluidshinder zullen zorgen voor de omwonenden. Maar nog belangrijker is dat onze infrastructuur in de wijk Sas op het vlak van mobiliteit (parkeren) niet voorzien is op de komst van zo'n park. De kabelbaan zal immers niet enkel recreatief maar ook voor competitie gebruikt worden. De plannen voor de kabelbaan houden dan ook op geen enkel ogenblik rekening met de omwonenden en de impact op de leefbaarheid van de pas heraangelegde aanpalende straten en wijk", zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Fauna en flora

Bovendien zijn ook de watersportclubs die gebruik maken van de Spuikom het project niet genegen. En dit niet alleen omwille van de impact op hun zeil- en windsurfmogelijkheden. Net als de natuursector wijzen zij op de invloed voor de fauna en flora. Momenteel zijn er reeds problemen met draadwieren en algen wegens te weinig circulatie in het water. De komst van een kabelbaan zal ervoor zorgen dat een gedeelte van de Spuikom moet worden afgesloten door een dam, met een nog beperktere watercirculatie tot gevolg, waardoor een toename van draadwieren en algen in de rest van de Spuikom voor de hand ligt. De natuursector deelt de argumenten van de watersportclubs en wijst ook op de gebiedsvisie over de Spuikom.

"Het Bredens gemeentebestuur is helemaal niet tegen de komst van nieuwe watersportprojecten. De voorbije jaren ondersteunden wij meermaals financieel en logistiek surfclub Twins. Maar gezien de niet geringe lasten van dit project zich vooral op ons grondgebied zullen manifesteren kunnen wij niet anders dan ons verzetten tegen de komst ervan", verduidelijkt Steve Vandenberghe het ongunstig advies van het Bredens gemeentebestuur over de plannen.

Het kabelpark werd eerder ook voorgesteld aan Bredene en dit voor het domein Grasduinen.

