De brandweer van Oostende heeft woensdagavond in de Guldensporenlaan een oudere man geëvacueerd uit zijn appartement op de zesde verdieping.

De man had medische verzorging nodig, maar kon niet naar beneden via de lift. De brandweer kwam ter plaatse met de elevator om het slachtoffer naar beneden te helpen. De man werd vervolgens met de ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de politie kwam even ter plaatse.

(DJ / foto DJ)