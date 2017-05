Bouwwerf in Oostende stilgelegd door gebrek aan veiligheid

Eer was ook geen geen signalisatievergunning, die afgeleverd moet worden door de lokale politie, voor handen. Volgens de politie werd ook de veiligheid niet gegarandeerd bij het uitvoeren van de werken. Een betonpomp en twee betonmixers stonden op de parkeerstrook, het fietspad en het voetpad. Daarbij was geen enkele voorziening voor voetgangers of fietsers om de werf op een veilige manier voorbij te gaan. Nadat er een vergunning wordt afgeleverd van de Dienst Bouwwerven van de stad en na aflevering van een signalisatievergunning van de Oostendse politie mogen de werken hervat worden. Bij de firma in kwestie was niemand bereikbaar voor commentaar.

(JRO)