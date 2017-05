Bouwbedrijf Romel koopt kasteel Blauwhuis in Izegem

Het iconische kasteel Blauwhuis in Izegem is verkocht. Bouwbedrijf Romel zal het historische pand renoveren en er kantoren en horeca in onderbrengen, met eventueel ruimte voor beperkt residentieel wonen. "Ik ben trots dat we dit in ons eigen Izegem kunnen realiseren", aldus ceo Jan Romel.