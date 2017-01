Bond Moyson lanceert zeven nieuwe fit&wel-punten in West-Vlaanderen

Die aandacht bestaat uit kiezen voor gezonde voeding en tijd nemen om echt te relaxen. Daarvoor stelt Bond Moyson enkele kantoren ter beschikking voor professionals die ook buiten de kantoren een eigen praktijk hebben. De zeven punten komen in Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Menen, Oostende en Roeselare. Bij de fit&wel-punten kan je terecht bij vijf professionals. De fit&wel beweegcoach, de Kanker Beauty Professional, de menopauzeconsulente, de audioloog en de bandagist.

"Eind november tekenden alle Belgische ziekenfondsen samen met minister van Volksgezondheid Maggie De Block het 'toekomstpact'. Het 'Toekomstpact' gaat over de rol van de ziekenfondsen binnen de gezondheidszorg", legt Provinciaal secretaris Chris Van den Bossche uit. "Het is de bedoeling dat de ziekenfondsen de komende jaren evolueren naar gezondheidsfondsen. Ze gaan een grotere rol van betekenis krijgen in de gezondheidsbevordering en het collectief en individueel coachen van hun leden. Met de fit&wel-punten willen wij hier in het voortouw nemen."

De dienstverlening staat open voor iedereen, Bond Moyson-leden krijgen korting. Bond Moyson betaalt ook de helft van de kosten van de consultaties terug. Bij niet-leden hangt de terugbetaling af welke dienstverlening het ziekenfonds geeft.

