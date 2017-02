Enkele mensen houden er halt uit respect voor de dode. Wellicht sukkelde de man op nieuwjaarsdag in het water, nadat hij door een vriend naar huis was gebracht. Zijn lichaam werd vorige week gevonden door een wandelaar met een hond. Uit onderzoek blijkt dat er op het lichaam van de man geen sporen van geweld werden aangetroffen. Naast de bloemen is een tekstje te vinden van zijn familie en vrienden.

(CMW/MPM)