Bisschop schenkt zelf de koffie tijdens bezoek aan Deerlijk

De bisschop wees op het belang om tijd te maken voor een gesprek met de zieke. Samen met zijn medewerkers Jan Steel pleitte hij voor het beperken van het aantal mensen dat moet bezocht worden.

Tijdens de koffiebabbel met de bisschop kwam het idee van een 'ketenzorg' naar voor. Professionelen en vrijwilligers die in overleg taken op zich nemen. "Ook de mensen in de woon-zorgcentrum moeten hierbij betrokken worden." De bisschop stak een vaardig handje toe om koffie te schenken.

Woensdagmiddag was de bisschop in Waregem en voor 's avonds is er een zangstonde gepland in de kerk van Beveren-Leie.

(MV)