Bijna 900 deelnemers op vierde editie van Levensloop in Koksijde en Oostduinkerke

De start van vierde editie van levensloop ontsnapte maar net aan een fikse onweersbui, maar het bleef gelukkig zonnig en super warm. Het gebeuren speelt zich opnieuw af in en rond het sportpark in het centrum van Koksijde-dorp. Er zijn bijna 900 deelnemers verdeeld onder 24 teams en 94 vechters. Bij de start stond de teller op 67.2061 euro en die is inmiddels al werd verhoogd tot bijna 75.000 euro. (EDK)