Bezoekers van De Gavers willen een grotere zwemzone (maar zijn wel tevreden)

Per dag bezoeken dus gemiddeld 2.157 personen provinciedomein De Gavers in Harelbeke en Deerlijk. Op topdagen in de zomerperiode zijn dat er zelfs 7.500. Op jaarbasis staat de teller op 790.000 bezoekers. Het domein haalt een tevredenheidsscore van 4,1 op 5. 91 % van de bezoekers heeft de intentie om terug te komen. Provinciedomein De Gavers is daarmee het drukst bezochte provinciedomein in West-Vlaanderen. De bezoekers komen vooral om te wandelen, iets te nuttigen in het cafetaria, de kinderen te laten ravotten in de speeltuinen of om een bezoek te brengen aan de avonturensport- of zwemzone.

Dat blijkt uit een onderzoek van Westtoer in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen. Het onderzoek werd in de periode 2015-2016 uitgevoerd. Via tellers op de drie parkings werd het volume van de bezoekers gemeten, via korte enquêtes ter plaatse en online-enquêtes werd het profiel en de tevredenheid van de bezoeker bepaald.

De natuur, het landschap en de rust in het domein worden vooral gewaardeerd door bezoekers uit de omgeving; zij komen vaker zonder kinderen. Bij dagrecreanten met kinderen worden vooral de speeltuinen, de sport- en natuureducatieve faciliteiten, de avonturensportzone en de zwemzone als troef omschreven. Onder meer dankzij de hondenlosloopweide is De Gavers ook bij hondenbezitters erg geliefd.

Op piekdagen is de zwemzone soms overbevolkt

Volgens de bezoekers zijn de belangrijkste verbeterpunten de grootte van de zwemzone, betere bewegwijzering en een beter sanitair. Op piekdagen is de zwemzone soms overbevolkt, toch is 69 % tevreden over de grootte van de zwemzone; 31 % van de bevraagden is vragende partij voor uitbreiding.

Voorts geeft 59 % aan voorstander te zijn van een uitbreiding van het provinciedomein op zich; iets waar het provinciebestuur via het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Gavers en Esser' werk van maakt.

Voorts vinden de bevraagden dat er op meer plaatsen sanitair moet voorzien worden, een betere bewegwijzering in en naar het domein moet zijn en polsen ze naar nieuwe mogelijke faciliteiten zoals schuilhuisjes, toegang tot de molen enz.