Bewoners Sint-Vincentius iets later dan voorzien verhuisd naar nieuwbouw

Vorige week werd alles in gereedheid gebracht om de verhuizin op vrijdag 16 december voor te bereiden. Na een spoedvergadering op vrijdagmorgen werd echter beslist om de verhuizing naar woensdag uit te stellen, omdat de veiligheid voor de bewoners nog niet voor 100% kon gegarandeerd worden. "Dat was zowel voor ons, ons personeel en onze bewoners een vervelende beslissing, maar veiligheid gaat voor alles", stelt directeur Eveline Breye.

Op woensdag werden alle bewoners dan met busjes naar de nieuwe locatie gebracht. "Alles verliep vlot, en een uur eerder dan gepland, was iedereen al ter plaatse. De meeste bewoners kregen hulp van familie, er werden op veel kamers kerstbomen uitgezet, en ook op de gangen en in de gemeenschappelijke ruimten is decoratie en kerstversiering al aanwezig. Bij het binnenkomen van het gebouw wordt iedereen al in kerstsfeer gebracht door de kerstboom met verschillende pakjes.

Alle kamers hebben grote ramen en er komt veel licht binnen. Sommige zien uit op de Houtmarkt of op het Plein, anderen op de tuin van de Zusters van Sint-Niklaas of op een binnentuin. Er is veel ruimte in de kasten, elke kamer heeft een grote badkamer en de kamers krijgen ook een koelkast. Er zijn op de gangen brievenbussen per bewoner. Verschillende bewoners wandelden woensdag benieuwd rond in het gebouw, dat iedereen prachtig vond. "Nog verschillende details moeten afgewerkt worden, maar alles is veilig voor onze bewoners." Een nieuw hoofdstuk voor Sint-Vincentius kan beginnen.

(EDB - foto EDB)