Bestuurder van verlaten bestelwagen in Nieuwpoort teruggevonden in Antwerpen

Woensdagavond zochten de hulpdiensten een hele tijd naar een bestuurder van een witte bestelwagen die geparkeerd stond op een parkeerzone naast het Spaarbekken van Nieuwpoort. De wagen zou er al enige tijd gestaan hebben vooraleer een zoekactie werd opgestart. De brandweer van Nieuwpoort zocht het Spaarbekken af met een bootje. Er kwam ook een ziekenwagen ter plaatse.

De man is intussen opgespoord in Antwerpen. De man was verward, maar hoe de man, die uit Antwerpen afkomstig is, daar is geraakt zonder zijn voertuig, is voorlopig een raadsel. De wagen werd woensdagavond verlaten aangetroffen met de sleutels op het contact.

(JT - Foto JT)