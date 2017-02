Benefietavond in Dadizele om elektrische rolwagen te financieren

Tom Pattyn, een prille veertiger, bouwt al tien jaar aan een beroepsacrrière in Engeland. Hij is de zoon van Rik Pattyn en Kristin Logie uit de Remi Dewittestraat. "Na zijn studies volgde Tom nog bijscholing als programmeur", opent vader Rik Pattyn. "Hij vond eerst in Parijs werk als IT'er, na vijf jaar verkoos hij naar Engeland te trekken. Daar bouwt hij al tien jaar aan een beroepscarrière. Momenteel werkt hij al enkele jaren in Newcastle. Daar leerde hij zijn partner, de Chinese Miao of kortweg Mia, kennen. Zij volgde in haar land de studies architectuur en deed er aan de universiteit van Newcastle haar doctoraatstudies.

...