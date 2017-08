Benefiet moet kosten voor zwaar toegetakelde (maar intussen herstelde) pony dekken

Eind juni, op maandag 26 juni om precies te zijn, werd Ann Vanneste uit Brugge door een buurman verwittigd dat twee pony's en een schaap waren ontsnapt. Ann woont in de Kleine Moerstraat en ging op zoek, maar vond e dieren niet terug. Ook de volgende morgen werden de dieren nog niet gevonden, tot Ann telefoon kreeg van de politie. "De pony's en het schaap waren gevonden langs de Steenkaai",vertelt Ann. "Pony Judith was zwaargekwetst na beten door een hond."

Het waren precies messteken

"Pony Judith, een therapiedier van het project De Streek/vzw Speling, was er zeer erg aan toe. De dierenarts die er was bij geroepen door de politie zei weinig, maar hij kon de pony niet meer helpen, zo maakte hij mij duidelijk. Ook de omstaanders geloofden er niet in. De pony was op de rug gebeten, maar vooral aan beide zijden van de nek waren er diepe wonden, het waren precies messteken."

"Ik heb die dierenarts gesmeekt om haar te helpen, om haar te redden", vertelt Ann. "Ik was zelf in shock door het bloed en die gapende diepe wonde,maar intuïtief voelde ik dat ze kon overleven. Ze stond recht, ze lag daar niet te sterven. De dierenarts geloofde er niet en en heeft haar wonde slordig dichtgenaaid en dan mocht ze naar huis."

Ann was doodongerust. "Judith betekent veel, niet alleen voor mezelf maar ook voor de mensen die we begeleiden in De Streek", vertelt ze. "Judith is een perfect dier om ingezet te worden in therapeutische begeleidingen. Die avond heb ik met mijn dochter Aaricia en haar vriendin Raani overlegd, beide paardenmensen, en dan een andere dierenarts gecontacteerd. Binnen het uur stond dierenarts Virginie Walgraeve daar. Zij heeft het leven van de pony gered. De wonden die aan het rotten waren, heeft ze na een week tijdens een operatie opengemaakt, behandeld en verzorgd."

"Die dierenartse heeft haar drie weken opgevangen en stond dag en nacht klaar om in te grijpen. Ze verdient en krijgt onze eeuwige dank", aldus Ann Vanneste.

Nu bijna anderhalve maand later is Judith weer de oude. Mits een goede gezondheid zal de pony nog 20 jaar mensen gelukkig kunnen maken, hen een veilig en warm gevoel geven, meer zelfvertrouwen en het besef dat ze er mogen zijn.

Benefiet om de kosten te dekken

Dat is goed nieuws, maar de behandeling en het verblijf kostte wel een stevige duit. Bovendien werd nooit gevonden wélke hond het dier zo toetakelde en dus is er niemand om de kosten op te verhalen. Daarom organiseert Ann nu een 'Benefiet Ad Hok : Feest voor Judith', op zaterdag 26 augustus vanaf 15 uur. Er is een tombola, een fotoshoot, theater, er staat een foodtruck en er is een kinderhoek voorzien. Er zijn ook optredens, van de jonge Brugse zangeres Joëlle Francisk, zanger muzikant Erik De Corte en Thomas Deleu & Nella. Als afsluiter is er ook nog dj Groove Bag Filler, alias Ludo.

(FV)