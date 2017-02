Belofte maakt schuld: kerels van Studio Kontrabas plaatsen hun tattoo

Studio Kontrabas vond eind december voor de tweede keer plaats op het Ingelmunsterse Marktplein. Kevin Samyn, Pieter-Jan Batsleer en de tweelingbroers Ward en Bram Tyberghien maakten er 72 uur lang live-radio voor liefst vier goeie doelen.

Vooraf deed het kwartet een stoutmoedige belofte: indien ze 25.000 euro konden inzamelen, dan zouden ze het logo van Studio Kontrabas op het lichaam vereeuwigen. De vierdaagse bracht uiteindelijk bijna 30.000 euro in het laatje en dus kon het viertal niet anders dan richting tattooshop trekken.

Vandaag trok Kevin Samyn als eerste naar Art-House The Liner in Roeselare, waar Björn Bossu het logo op zijn linkerarm tatoeëerde. "Belofte maakt schuld, hé", glimlacht Kevin. "Vooraf had ik wat zenuwen, maar de pijn valt erg goed mee. En dit is een aandenken voor het leven. We mogen trots zijn op Studio Kontrabas."

De vier - ondertussen overbekende - Ingelmunsternaren kozen niet voor het traditionele Studio Kontrabaslogo, maar voor een leuke interpretatie van de hand van Björn Bossu. "Vooraf heb ik lang met de jongens van Studio Kontrabas gepraat en overlegd", zegt hij. "Ook voor mij is dit een leuke opdracht. Ik kreeg de kans om mijn creativiteit los te laten op een erg tof concept. Dit zijn wel de eerste kerels die ik over de vloer krijg die een tattoo laten plaatsen omdat ze meer dan 25.000 euro aan het goede doel kunnen schenken. Bewonderenswaardig."

Na Kevin kruipen ook de drie andere Studio Kontrabassers in de tattoo-stoel van The Liner. Vrijdag 17 februari, tijdens het bedankingsfeest van de voorbije editie, zullen ze hun logo voor het leven aan iedereen presenteren.

Ondertussen staat het ook al vast dat er eind dit jaar een derde editie van Studio Kontrabas in Ingelmunster zal plaatsvinden. Benieuwd welke stunt ze dan in petto zullen hebben...