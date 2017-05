Bellewaerde is vijfde meest 'geïnstagramde' toeristische attractie van België

Online reisaanbieder TravelBird heeft de Meest Geïnstagramde Toeristische Attracties gelanceerd. Deze studie rangschikt 470 attracties van verschillende landen over de wereld op basis van het aantal tags op het sociale mediaplatform Instagram. Zoals verwacht voert in België het Atomium de ranking aan met 200.000 hashtags. Daarna volgen Manneken Pis, Pairi Daiza en het Gravensteen in Gent. Op de vijfde plaats staat het Ieperse pretpark Bellewaerde met meer dan 10.000 hashtags. Wereldwijd staat Disneyland in Californië op de eerste plaats met meer dan 14 miljoen hashtags.