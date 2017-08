Belleman van Veurne neemt zelfportret in ontvangst

Het zelfportret is van de hand van kunstschilderes Danielle Zoete uit De Panne. Zij is vereerd dat de Veurnse Belleman haar schilderkunsten naar waarde weet te appreciëren. De Belleman van zijn kant is dan weer vereerd omdat zijn zelfportret blinkt op doek. "Niet iedereen kan zeggen dat hij een zo mooi geschilderd zelfportret heeft", zegt Joris Goens fier.

...