Belleman Guy Vandendriessche uit Izegem is niet meer

Guy Vandendriessche werd in Roeselare geboren op 4 juni 1955. Guy was de partner van Herlinde Vandekerckhove en de vader van Arend en Milan. Hij was naast belleman ook lid van de Europese Snorrenclub Antwerpen, bestuurder van vzw Reuzen in Vlaanderen, lid van de Sint-Bernardus Hondenclub, oprichter van de zelfverdedigingsclub voor vrouwen 'Handen Af' Ingelmunster en gepassioneerd motorliefhebber.

Schepen van Erfgoed Kurt Himpe prees in een eerste reactie zijn tomeloze inzet om de Izegemse reuzenfamilie nieuw leven in te blazen. "Het plan om vanaf 2013 de reuzen te herstellen en weer in het openbaar te laten verschijnen, is de verdienste van Guy en zijn nalatenschap is dan ook heel waardevol te noemen voor onze stad."

(LDB)