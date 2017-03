Belgische generaal Jean-Paul Deconinck gaat Blauwhelmen in Mali leiden

Het gaat om de op drie na belangrijkste vredesmacht van de Verenigde Naties in de wereld. Deconinck, die momenteel de landcomponent van het Belgische leger leidt, moet midden maart zijn functie opnemen in de Malinese hoofdstad Bamako. Hij volgt de Deense generaal Michael Lollesgaard op als 'force commander'.

De kandidatuur van de Belgische generaal werd goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad en secretaris-generaal Antonio Gutteres. De aanstelling van Deconinck moet vrijdag nog door de Belgische regering worden bekrachtigd in een elektronische ministerraad en wordt dan officieel bekendgemaakt.

Minusma is sinds april 2013 aanwezig en beschikt over een kader van 15.209 'geüniformeerd personeel'. Eind januari was dat kader niet volledig opgevuld met 13.456 leden van het militaire component - 10.763 militairen, 36 waarnemers en 1.258 politiemensen. Het burgerpersoneel bestaat uit 585 internationale burgerpersoneelsleden, 661 plaatselijke burgerpersoneelsleden en 153 VN-vrijwilligers. De VN-macht beschikt over een jaarlijks budget van 930 miljoen dollar.

De operatie in Mali wordt als de meest gevaarlijke VN-missie beschouwd sinds de operatie in Somalië in de periode 1993-1995 met in totaal 114 doden. Ze is het doelwit van regelmatige aanvallen van terreurgroep Islamitische Staat (IS), waarbij 70 blauwhelmen door jihadisten gedood werden.

Onlangs waren er nog twee zelfmoordaanslagen in de buurt van de luchthaven van Gao. Op 18 januari werden daarbij tientallen Malinese soldaten en gewezen rebellen getroffen die in een kamp voor gemengde patrouilles verbleven.

Minusma werd in 2013 ontplooid na de Franse interventie Serval, waarbij een groot deel van de jihadisten in het noorden van Mali verjaagd werden. Maar nog grote delen ontsnappen nog aan de controle van het Malinese leger, Minusma en de Franse macht Barkhane - 3.500 manschappen in vijf Sahel-landen (Mauretanië, Mali, Niger, Burkina Faso en Tsjaad). Na de aanslagen van 13 november 2015 riep Frankrijk de hulp in van de Europese landen. Naast Nederland en Duitsland ging ook België in op de vraag. In juli nam ons land de leiding over van de Europese opleidingsmissie van het Malinese leger (EUTM-Mali), die intussen de belangrijkste militaire operatie van het Belgische leger in het buitenland is. De missie staat onder leiding van brigadegeneraal Peter Devogelaere. Ze bestaat uit 580 man, onder hen 170 Belgen.

