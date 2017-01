Beernem: "OCMW-raadslid én Krak. Ik word een BB"

"Ik ben nu verkozen tot Krak en een week geleden legde ik de eed af als raadslid bij het OCMW. Vorig jaar werd ik voorzitter van de lokale UNIZO. Dit heeft tot gevolg dat ik een BB aan het worden ben. Een Bekende Beernemnaar", buldert Kurt Vanneste van het lachen. "Eerlijk gezegd is deze verkiezing een hele belevenis. Er werd enorm veel over gepraat. Niet alleen in mijn kapsalon, maar ook op straat. Overal waar ik mijn hoofd liet zien, had men het daarover. Eerlijk gezegd had ik dit niet verwacht. Ik geloofde dat mijn oud-leraar Gaby Coucke met de vingers in de neus het zou halen. Blijkbaar is hij iets uit het gemeentebeeld verdwenen. Iedereen weet dat ik een CD&V'er ben, maar ook van de andere partijen kreeg ik goed menende reacties. Over alle politieke grenzen heen werd hier over gepraat. Wat ik ervoor deed? Wel ik heb het via Facebook laten weten, vertelde het in mijn salon en zoon Goran, die ook al eens deelnam...