Bedrijf veroordeeld voor ontslag van werkneemster met kanker

De vrouw trok samen met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, naar de rechtbank en kreeg daar gelijk. De intercommunale moet de vrouw 22.558,55 euro bruto betalen als schadevergoeding en moet een rechtsplegingsvergoeding betalen van 3.300 euro voor de vrouw en 1.440 euro voor Unia. Op het werkloosheidsbewijs C4 had de werkgever de rubriek 'juiste oorzaak van de werkloosheid' ingevuld met "omwille van bedrijfseconomische redenen en omdat de goede werking en de continuïteit van de dienst in het gedrang werd gebracht door de langdurige ziekte".

"Geen opdracht meer"

Leiedal heeft het over een ongelukkige formulering, "De dame in kwestie had bij ons een job als medewerkster van het project Groene Sporen. Dat is een project waarbij we samen met de gemeentes werkten om gronden aan te kopen en in te richten die langs het water liggen. Bij haar ziekte hebben wij haar een lange tijd moeten vervangen en toen ze terugkwam was er eigenlijk geen opdracht meer voor haar", zegt directeur Vanhaverbeke. De intercommunale benadrukt dat werknemers die morgen te horen krijgen dat ze ziek zijn, zich geen zorgen hoeven te maken.

