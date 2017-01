Bas van Gastrobar Gust maakt beste hoofdvlees van Kortrijk

De strijd werd gewonnen door Bas Ghyselen van Gastrobar Gust. Twaalf koks uit evenveel verschillende Kortrijkse restaurants gaven het beste van zichzelf om het beste hoofdvlees voor te schotelen. Ze mochten zelf hun schotel hoofdvlees presenteren aan een jury die bestond uit Pieter Declercq van Hot cuisine de Pierre, Franc Cops van Be Gusto, Vilhjamur Sigurdarson van restaurant Souvenir, Frank Devos van slagerij Devos en Hendrik Dierendonck van slagerij Dierendonck.

Varkentje

De jury proefde en gaf punten op smaak, kruiding en textuur, maar ook op presentatie werden er punten gegeven. Het werd een ware strijd tussen de eerste en de tweede plaats, met slechts een half puntje verschil. Bas Ghyselen van Gastrobar Gust won de wedstrijd, net voor Martijn Defauw van restaurant Damier. De top drie werd vervolledigd met Felix François van Het Vliegend Tapijt. De meest in het oog springende creatie was het hoofdvlees van Sébastien Ververken van restaurant Volver. Met zijn hoofdvlees in de vorm van een varkentje, haalde hij de vierde plaats. Matthias Speybrouck van Va et Vient, die ook met een uniek gepresenteerde schotel op de proppen kwam, werd vijfde.

Ludovic Ghyselen, die vorig jaar won met zijn hazenpaté haalde de top vijf niet. "Paté is meer een specialiteit van mij. Hoofdvlees daarentegen niet", zei hij al voor het begin van de wedstrijd.

