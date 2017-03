Bakkerijmuseum Veurne investeert in de toekomst en mikt op beleving en innovatie

Met 23.000 collectiestukken is het Bakkerijmuseum een belangrijk kenniscentrum voor het bakerfgoed. Van dat formaat is er maar één museum in Vlaanderen en het kan zich beslist meten met de grootste bakkerijmusea in Europa. Op jaarbasis trekt het Veurnse museum 20.000 tot 22.000 bezoekers, waarvan 50 % in groepsverband. 75 % neemt deel aan een workshop. Het aspect 'beleving' zit in de lift! Om de toekomst te verzekeren werd het tijd werd om de blik én het museum te verruimen.

"We moeten goed blijven scoren over de hele lijn" zegt Liesbeth Inghelram, conservator-directeur. "Dat betekent dat we aandacht moeten hebben voor wat onze bezoekers willen, we moeten blijven onderzoek voeren, zorg dragen voor onze collectie en stevig inzetten op interactie met het publiek. Zo is ons Masterplan gegroeid. We willen ons in de toekomst meer profileren naar de bakkerijsector en het onderwijs. Ons ambitieuze ontwerpplan voorziet een uitbreiding tussen de huidige schuur, de cafetaria en het depotgebouw. Er komt een nieuw onthaalgebouw met aanpalend een atelier voor workshops, er zijn plannen in de maak voor een nieuwe scenografie en museuminrichting, heel belangrijk is ook het kenniscentrum met daarbij een nieuw administratief gedeelte en tot slot wordt ook het museumdepot opnieuw onderhanden genomen. We willen onze passie voor het bakerfgoed doorgeven, de liefde en kennis voor dit ambachtelijke beroep mag niet verloren gaan."

Impulssubsidie van 150.000 euro

Gedeputeerde Franky De Block gelooft 100 % in het project: "De West-Vlaamse deputatie staat achter het project dat jullie hebben ingediend en kent daarom een impulssubsidie toe van 150.000 euro voor de volgende drie jaar. De nieuwe trend van toerisme is beleving en innovatie. Dit impulsproject hoort bij de 43 projecten die werden goedgekeurd en waarvoor een totaalbudget van 3,3 miljoen euro werd uitgetrokken. Het museum heeft ook een belangrijke taak: jongeren op een speelse, educatieve manier laten kennismaken met het verleden en de toekomst van het bakkersambacht."

Burgemeester Peter Roose vindt het Masterplan een grote stap vooruit: "Met deze belangrijke impulssubsidie kan het Bakkerijmuseum een beduidende meerwaarde voor oude ambachten creëren, want die staan zwaar onder druk. Hier hebben we nog de nodige kennis. Het uitbouwen van een kenniscentrum met de nodige tools, expertise en mensen is dus belangrijk, net als het aandeel van partners zoals Westtoer, Syntra, de Vriendenkring enz...Misschien kunnen oude recepten in de toekomst zelfs gecommercialiseerd worden. De stad Veurne zal haar steentje bijdragen tot een intense samenwerking. Het Bakkerijmuseum zal binnenkort een nog grotere rol spelen in het kader van het West-Vlaamse toeristische beleid, dat inspeelt op het aspect 'beleving' naar gezinnen die bijvoorbeeld met vakantie naar de kust komen."

