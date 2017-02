AZ Sint-Rembert Torhout gaat fusie aan met AZ Delta Roeselare

De voorbije jaren heeft het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis vooral samenwerkingsakkoorden met het AZ Sint-Jan in Brugge afgesloten. Die zullen nu herbekeken moeten worden. Naar de buitenwereld toe komt de fusieoperatie met AZ Delta dan ook onverwacht. AZ Delta beschikt momenteel over drie campussen in Roeselare en een in Menen.

Tegen eind maart zou er een fusieraamakkoord moeten zijn en tegen september een concreet fusieplan. Dat plan zal voorgelegd worden aan de Vlaamse overheid.

Schaalvergroting is onvermijdelijk

Het nieuws werd bekendgemaakt door algemeen directeur Wim Allemeersch van het AZ Sint-Rembert en algemeen directeur Johan Hellings van het AZ Delta. Ook dokter Kristof De Smet, voorzitter van de medische raad van het Torhoutse ziekenhuis, was present. Kort voordien werden de ongeveer zeshonderd personeelsleden van het AZ Sint-Rembert ingelicht.

"Na de fusie zal de campus Torhout uiteraard in het geheel van het AZ Delta blijven bestaan", aldus directeur Wim Allemeersch. "Maar schaalvergroting is onvermijdelijk als je in de huidige context van ziekenhuiszorg wil overleven. En dus willen we vanaf 2018 tot de integratie van de twee genoemde ziekenhuizen komen. Laat het duidelijk zijn: we zullen in het Torhoutse ziekenhuis een breed aanbod van kwaliteitsvolle zorg blijven serveren, gericht op het hele Houtland."

Zorgprogramma's op elkaar afstemmen

Directeur Hellings van AZ Delta lichtte toe welke bouwstenen het nieuwe ziekenhuisproject voor AZ Sint-Rembert zal bevatten. "We willen er een breed uitgebouwd poliklinisch medisch centrum van maken", zei hij. "Met alle vormen van daghospitalisatie en een cruciaal partnerschap met de huisartsen. Ook zijn we van plan om de zorgprogramma's van beide ziekenhuizen op elkaar af te stemmen, onder andere inzake oncologie, hartziekten, geriatrie, kinderziekten en revalidatie. De Torhoutse MUG blijft uiteraard behouden, net als een degelijk aanbod aan hospitalisatie, ook voor wat de lokale kraamafdeling betreft. Die zal dus niet verdwijnen. We willen de mensen zorg blijven aanbieden dicht bij hun deur."

De fusie van AZ Sint-Rembert en AZ Delta houdt een verdere versterking in van het ziekenhuisnetwerk dat uitgebouwd wordt in Midden-West-Vlaanderen samen met de ziekenhuizen van Ieper en Tielt en met het psychiatrisch ziekenhuis van Pittem. Het gaat om een regio van meer dan 400.000 inwoners.