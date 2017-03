AZ Groeninge zet maximaal in op beroertezorg

AZ Groeninge is het grootste ziekenhuis van de regio en kan op heel wat domeinen een pak expertise voorleggen. Een heel belangrijke specialiteit is de beroertezorg. "Als je weet dat er elke dag 52 Belgen een beroerte krijgen, dan is duidelijk dat de zorg daarrond enorm belangrijk is", stelt Peter Vanacker.