AZ Groeninge in Kortrijk start maandag laatste verhuisfase

Vrijdag kon al een inkijkje genomen worden bij de nieuwe diensten van het ziekenhuis. Tegen het einde van de operatie zullen er bijna 3.000 mensen, personeelsleden en patiënten de verhuizing gemaakt hebben van de stadscampussen naar de nieuwbouw.

De verhuisoperatie is al aan de gang sinds eind november. De campussen Loofstraat en Vercruysselaan van AZ Groeninge sluiten dit voorjaar definitief de deuren voor patiënten. Ook een deel van campus Reepkaai verhuist naar de Kennedylaan op Hoog Kortrijk.

Bij de grootse verhuisoperatie zijn 670 patiënten, 71 diensten, 150 artsen en 2.000 medewerkers betrokken. Een groot deel daarvan moet de verhuis nog maken. Volgende week wordt de laatste grote fase op gang getrokken. Daarnaast veranderen er nog een aantal zaken. Zo gaat de nieuwe parking met 350 bovengrondse en 1.500 ondergronds parkeerplaatsen open, en verhuizen ook de inschrijfzone, de geriatrie en de psychiatrie naar de nieuwe locatie.

Verhuizing patiënten

De laatste fase is gespreid over zes weken. In de week van 6 maart worden meteen al 210 patiënten naar de Kennedylaan gebracht, waarvoor twee mobiele patiëntenkamers worden ingezet. De verhuis moet op 14 april volledig afgerond zijn. Dan verhuist als laatste ook de dienst spoedopname naar de nieuwe campus.

