Avelgem: "Ik ben blij dat er elk jaar zoveel volk naar mijn wandeltocht komt"

Joost Deseyn is een bekend figuur in Avelgem en omstreken. Zijn beperking weerhoudt hem er niet van om een behoorlijk zelfstandig leven te leiden. Zijn doel is mensen gelukkig te maken en nu maken de mensen hem gelukkig met de titel van Krak van Avelgem...