Atleten van De Branding in Heule vertrokken naar Special Olympics

Nieuw is dat De Branding opnieuw een sporter in zijn rangen heeft die zal deelnemen in de categorie triatlon. "Brian Vanmeirhaeghe werkt bij ons in de catering", zegt Christophe Lowagie van het vrijetijdsbureau van De Branding. "Vorig jaar nam hij nog deel aan de triatlon met zijn vroegere school. Nu traint hij al enkele maanden voluit om in topvorm te zijn voor de Special Olympics. Per dag zal hij één discipline afwerken: 250 meter zwemmen, 3 kilometer lopen en 10 kilometer fietsen." Verder nemen de atleten van De Branding ook deel in de categorieën atletiek, zwemmen, sportspelen, paardrijden, fietsen, floorball, bowling, badminton, tafeltennis en netbal. In totaal zullen 3.400 sporters met een beperking een gooi doen naar een medaille.

Professionele training

Om de deelnemers klaar te stomen voor de Special Olympics wordt in De Branding het hele jaar door gesport, zowel intern als buiten de voorziening. "Ons vrijetijdsbureau staat in voor een modulair aanbod aan sport- en vrijetijdsactiviteiten, waarop elke gebruiker kan intekenen. Maar enkele personen zijn ook aangesloten bij een reguliere of G-sportclub waar zij professionele training krijgen."

(NVH)