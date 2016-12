Arrest over eerste fase schadevergoeding Lernout & Hauspie verwacht op 23 maart

Het spraaktechnologiebedrijf ging 15 jaar geleden failliet, nadat het sinds de zomer van 2000 in vrije val was door een fraudeschandaal, na berichtgeving over onregelmatigheden in de boekhouding. Het hof van beroep in Gent legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak rond L&H en veroordeelde oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.

Het hof van beroep kon pas in 2014, na procedures voor het Hof van Cassatie, overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. Meer dan 15.000 burgerlijke partijen maken nog aanspraak op een schadevergoeding, waarvan 2.733 gedupeerden zonder advocaat.

De pleidooien voor de eerste fase werden dinsdag afgerond. Daarin wordt uitgemaakt "wie van wie op basis van wat" schadevergoeding kan eisen. Die uitspraak wordt verwacht op 23 maart. "Het is een omvangrijk dossier. Als we alles eens gelezen hebben, dan denk ik dat we al Nieuwjaar voorbij zijn", zei voorzitter Boyen. Pas in de tweede fase wordt de schadevergoeding becijferd, maar daar is nog geen kalender voor.

(Belga)