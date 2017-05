Arne Quinze wil mee betalen voor herstelling Rock Strangers in Oostende

De erg omstreden beeldengroep Rock Strangers op het Zeeheldenplein in Oostende staan er deze maand exact vijf jaar. Ze hadden erg te lijden onder water, zand en wind en onder botsende gocarts. Al maanden onderhandelt het stadsbestuur met de kunstenaar over wie opdraait voor de herstellingswerken. Contractueel moet de stad de herstellingen betalen, maar volgens het stadsbestuur zijn er ook fouten gemaakt bij de constructie. In een interview met KW toont Arne Quinze zich bereidwillig.

