Ardooie: "Dankbaarheid van de kinderen is groot"

Een jaar geleden twijfelde Francine Defour nog of kinderyoga in Ardooie zou aanslaan. Vandaag vraagt de Krak van de gemeente zich af waarom ze de stap niet eerder heeft gezet. De kleuterleidster in De Boomgaard zag het sinds september ook een onderdeel worden van haar lessenpakket. Tot haar grote vreugde blijkt er vanuit de kinderen heel wat interesse om even te onthaasten en stil te staan.