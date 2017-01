Anzegem: "Onze Wafelfrietjes veroveren de wereld"

Matthieu was verrast door de nominatie en was enorm trots toen de verlossende brief in de bus viel: "Ik moet toch ook wel zeggen dat ik enorme competitie had. Ook zeker Jonas Coreelmans prestaties zijn ongelooflijk voor een jongen op die leeftijd. Hij verdiende de Krak even goed." In 2016 ging het plots snel voor Matthieu. Het was aan de keukentafel samen met zijn vrouw Marie dat Matthieu zijn Wafelfrietjes uitvond. Prompt mocht hij met zijn snack naar Tomorrowland, waar hij door Gault Millau uitgeroepen werd tot Festivalsnack van 2016. Het verhaal van een ambitieuze jonge ondernemer die met verve - en een toefje bloemsuiker - zijn gemeente op de kaart zette.

