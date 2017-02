Anderhalve week geen drank en daar zijn de fantoompijnen al

Minder cholesterol. Daar was het me vorige week om te doen. Vandaag ga ik voor minder hoofdpijn. Dat is nog een niet onbelangrijke reden waarom ik een maandje alcohol afzweer. Ik heb een liefde-haatverhouding met alcohol. De liefde situeert zich telkens ergens bij zonsondergang, de haat enkele uren daarna. "Nooit meer". Hoeveel keer zou ik het al niet gezegd hebben?

Ooit nam ik ergens te lande een prikkeldraad vast. Mijn been vloog een meter in de lucht van de elektriciteit die door mijn lichaam gierde. Ik had geen jarenlange Darwiniaanse evolutie nodig om te beseffen dat ik dit best nooit meer zou doen. Ik heb het ook nooit meer gedaan.

Ik heb last van fantoompijnen! Een avond zonder alcohol en toch een kater hebben?!

Maar dat schokje was eigenlijk niets in vergelijking met de katers die ik al uitgezeten heb. Ik kan er gewoon niet tegen. Maar de volgende keer dat er iemand aan de toog iets aanbood -ja soms zelfs diezelfde dag, enkele uren na de kater- hoorde ik mezelf alweer vrolijk een pintje bestellen. "Om het af te leren". En leute dat we dan hebben (de avonden na een kater zijn doorgaans de beste avonden). Tot daags nadien.

In de poep

En dat moeten geen liters zijn hoor. Ooit ben ik een dag mottig geweest van één glaasje wijn. Sulfiet weetjewel. Maar ik liet me in Italië vertellen dat je een goede wijn kan herkennen aan de bodem van de fles. "Hoe dieper het gat, hoe beter". Dus lieve moeders, als je me in het warenhuis of de drankencentrale in de rayon van de wijnen met mijn vingers in de poep van de flessen wijn ziet voelen, dek niet langer de ogen van je kinderen af: ik ben gewoon het advies van een sommelier aan het volgen.

Een bezoekje aan de drankencentrale gaat soms gepaard met een pitstop bij de apotheker. Mijn partner in crime bij al dit leed is Nurofen fastcap. Die rode hebbedingen heb ik altijd bij me. Tot voor anderhalve week. Maar zondag had ik er wel dringend eentje nodig. Zaterdagavond zijn we gaan stappen: etentje, festivalletje en geen biertjes. Een avond op water en cola zero, waarom niet? Zondagmorgen: een kater. Kan je dat geloven? Ik heb verdorie gewoon last van fantoompijnen. Een fantoomkater begot. De pijn zonder de gezelligheid van de avond ervoor. Erger krijg je ze niet voorgeschoteld. Tourneé Terte Totale ja... Of ben ik gewoon aan het afkicken van die pijnstillers??

Tijd zal het ons leren want we gaan door.

Volgende week ga ik voor 'Minder schaamrood'. Santé!

Donderdag 02 februari: niet kunnen repeteren wegens verplichtingen ergens te velde voor KW helpt ook wel om aan de verleiding te weerstaan...

(mlt/illustratie Guust - instagram @the.buddha.of.suburbia)