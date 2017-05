Ambulancier geeft reanimatietraining in rechtbank van Brugge

Brandweerman en ambulancier Jimmy Thys (42) uit Middelkerke gaat samen met zijn collega van "Toezicht en Beheer" in het Brugse justitiepaleis van start met "Start To Rea", een basiscursus reanimatietechnieken voor het rechtbankpersoneel. Vrijdag vond in de rechtbankcafetaria de eerste sessie plaats. Twintig personeelsleden tekenden present. In juni volgt een tweede sessie. "De ervaring leert dat de kans op een flauwte of hartstilstand in een gerechtsgebouw vrij hoog is", verduidelijkt Jimmy Thys. "De emoties kunnen hoog oplopen en veel bezoekers zijn gespannen. Een paar jaar terug is er in het vredegerecht zelfs iemand bezweken aan een hartstilstand.

Sinds enige tijd hangen in het gebouw AED-toestellen wat volgens Jimmy een grote vooruitgang is. "Maar ik vond het ook noodzakelijk om het personeel reanimatietechnieken bij te brengen. De meeste mensen weten dit niet maar bij een hartstilstand is het beter van slechte reanimatie toe te passen dan helemaal geen. De overlevingskansen dalen elke minuut met tien procent. Daarom is het van groot belang dat mensen weten wat te doen in afwachting van de hulpdiensten."

"Slechts vijf à tien procent van onze reanimaties loopt succesvol af. Dat komt mede omdat er geen reanimatie werd opgestart in afwachting van onze komst. Dat cijfer moet absoluut omhoog. Daarom ijver ik er ook voor om reanimatie als een verplicht vak in te voeren voor de zesdejaars in onze middelbare scholen."

