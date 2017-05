Amazoneplein in Torhout wordt grondig heraangelegd

Maandagavond heeft de gemeenteraad, tot duidelijke tevredenheid van schepen van Leefmilieu en Natuur Elsie Desmet, unaniem groen licht gegeven voor het gedurfde project. In september starten de werkzaamheden en eind december zouden ze af moeten zijn. De kostprijs wordt op 55.000 euro geraamd, btw inbegrepen.

Wateroverlast voor bewoners indijken

Het Amazoneplein is ongeveer 8.000 m² groot en ligt centraal in Torhout-Oost. Het plein maakt deel uit van een netwerk van paadjes, die een twintigtal straten uit de wijk met elkaar verbinden. Nu bestaat het terrein nog uit een grote grasvlakte met twee voetbaldoelen en een recent vernieuwd kleuterspeelpleintje, maar het geheel zal grondig wijzigen. De ingreep heeft onder meer de bedoeling om te voorkomen dat er bij hevige regenval tuintjes van omwonenden zouden onderlopen. Het Amazoneplein ligt namelijk hoger dan een aantal van die tuinen. "Het terrein vertoont geregeld drassige zones en leidt tot wateroverlast voor de bewoners", beseft Elsie Desmet. "Straks zou dat probleem tot het verleden moeten behoren."

Ontmoetingszones voor de jeugd

Een groot stuk van het terrein zal afgegraven worden tot maximum een meter diep. Zo wordt er wateropvang gecreëerd met een capaciteit van 1200 m³. De uitgegraven grond wordt gebruikt voor het aanleggen van taluds en het verhogen van het centrale veld, dat behouden blijft voor de voetballende jeugd en eventuele evenementen.

"Voor de jongeren worden er verschillende ontmoetingszones gecreëerd", aldus de schepen. "Zo wordt er een zitconstructie in de vorm van een amfitheater aangelegd, wat uitnodigend is voor alle leeftijdsgroepen. Het houten terras dat bij nat weer over het water hangt, wordt in elk geval een aantrekkingspool. Voorts wordt er een ontmoetingsnest gebouwd met gerecupereerde boomstammen. Door de uitgravingen zal er een avontureneiland ontstaan, wat tot flink wat spelplezier moet leiden. Ook de nieuwe wandelpaden worden attractief en bieden de mogelijkheid om avontuurlijke lussen te lopen via een brug of vlonderpaden. Voor de kleinsten blijft het al vernieuwde kleuterspeelpleintje uiteraard bestaan."

Scholen bij de aanleg betrokken

De paden worden aangelegd in dolomiet met de bedoeling ze te laten overgroeien met gras, zodat ze mee gemaaid kunnen worden. Op die manier ontstaan er groene trage wegen die voor voetgangers, fietsers en zelfs rolstoelgebruikers het hele jaar door het nodige gebruiksgemak moeten bieden.

De bestaande knotwilgen worden om de zes jaar geknot en de bijkomende aanplantingen gebeuren met streekeigen groen.

"De werkzaamheden starten begin september en zullen grotendeels uitgevoerd worden door gespecialiseerde aannemers", besluit schepen Desmet. "De vlonderpaden en het terras worden aangelegd in samenwerking met de houtafdelingen van het Torhoutse VTI en het GO! Atheneum Eureka."