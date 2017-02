"Altijd water bij de wijn doen"

"Water in de wijn doen hé", is het spontane antwoord van Laura als we haar de vraag voorschotelen wat je moet doen om 73 jaar gelukkig samen te blijven. "En je moet natuurlijk gezond blijven, maar dat is altijd een vraagteken. Marcel was dikwijls weg voor zijn werk. Hij ging werken op de Franse bietenvelden en was de laatste 25 jaar van zijn loopbaan als metselaar aan de slag. Ik was huisvrouw. Maar als hij thuiskwam, was de liefde des te groter. Je moet goed overeenkomen hé."

