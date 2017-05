Almaar meer Kortrijkzanen nemen na crematie urne mee naar huis

Kortrijkzanen worden almaar vaker gecremeerd: bij twee op drie overlijdens wordt er gekozen voor crematie. Bovendien neemt een familielid de urne met de assen van de overledene meer en meer mee naar huis. In 2015 in 99 gevallen, vorig jaar zelfs 100 keer. Joël Devos is een van hen. "Mijn Rosa is zo nog altijd bij mij en heeft in mijn flat een ereplaats gekregen", vertelt hij.