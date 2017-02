"Wat ga je hieraan doen?" Het is niet de eerste keer in die 26 jaar dat we samen zijn dat ze me dat vraagt. Maar het is wel voor het eerst dat ze die vraag stelt terwijl ze een vinger in mijn buik priemt. De vraag overvalt me en ik werp een blik op dat heuveltje dat zich onder mijn borstkas bevindt. Een buikje begot.

Nog nooit op gelet, nog nooit rekening mee moeten houden. En zo gebeurde het dat ik onlangs heimelijk met een lintmeter rond mijn middel stond. 99 centimeter verdorie. Nu, ik heb geen referentiepunt want nooit eerder voelde ik een drang om de afmetingen van mijn taille te kennen. Maar toch, 99! Een cijfer om te onthouden tegen 1 maart.

Beat the cholesterol

Nog zo'n cijfer dat me richting Tournée Minérale duwde, was 232. Het cholesterolgehalte bij mijn jaarlijkse bloedcontrole. Alarmerend boven de gezonde grens van 190 dus. Twee boosdoeners: vet en alcohol. Twee jaar geleden ging ook al een alarmbelletje rinkelen en kreeg ik een dieet voorgeschoteld. Drie pagina's lang netjes opgedeeld in twee kolommen: links alles waar ik verlekkerd op ben, rechts alles wat ik nog mag eten. Ik ben bij mijn dagschotel dan maar overgeschakeld van cola naar cola zero. Niets overhaasten. Helaas blijkt er dus meer nodig. Een detox bijvoorbeeld. Spuitwater wordt mijn pleziertje van de dag.

En zo geschiedde dat ik me als 92.425ste Vlaming inschreef voor Tournée Minérale. Een maand lang zonder alcohol? So far so good. Morgen zaterdag staat er wel een festivalletje op het programma met vrienden/drinkebroers en zondag kook ik voor twee bevriende koppels waar normaal (naast Jeroen Meus'stoverij met witloof en frieten) cava, rode wijn, streekbiertjes en een afzakkertje op het menu staan. Ik hou het op water. Alles voor de cholesterol.

Donderdag 02 februari: niet kunnen repeteren wegens verplichtingen ergens te velde voor KW helpt ook wel om aan de verleiding te weerstaan...

(mlt/illustratie Guust - instagram @the.buddha.of.suburbia)