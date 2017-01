Albert Delaere (100) speecht op eigen huldiging...

'Bèrke' is in Heule een bekend figuur. Zelf geboren in volle Eerste Wereldoorlog, is hij al een aantal jaren de allerlaatste oud-strijder van WO II. Hij woont ook nog steevast de 11 novemberherdenking bij.

Albert woonde destijds in de Schoolstraat en werkte als meubelmaker bij verscheidene bedrijven, laatst bij De Coene in Kortrijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij bange momenten meegemaakt toen hij krijgsgevangen genomen werd. Met wat geluk kon hij thuis geraken en toen hij later opgeëist werd, slaagde hij erin onder te duiken tot het einde van de oorlog.

Albert is twee keer getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij drie kinderen die intussen zorgden voor 8 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen. Tot twee jaar geleden woonde hij nog zelfstandig, maar in het woon-zorgcentrum heeft hij zich snel thuis gevoeld. Hij is er graag gezien en laat zich graag vertroetelen, want als hem gevraagd wordt naar het geheim om zo oud te worden, antwoordt hij met een kwinkslag: "De meisjes graag zien".

De Kortrijkse schepenen Bijttebier en Herrewyn huldigden de 100-jarge namens het stadbestuur, Lieven Lybeer namens het provinciebestuur en het koningspaar. Waarna de eeuweling de micro vroeg en vlot rechtopstaand een dankspeechke uit zijn mouw schudde. "Nooit gezien!" zei schepen Bert Herrewyn.

