Afbraak Café Ons Huis in Kortemark gestart

Omdat de bekende voorgevel van het café erfgoedwaarde heeft, blijft de gevel overeind en wordt die in de nieuwe appartementen geïntegreerd. Dat levert alvast een spectaculair beeld op. Het café dat al ruim 200 jaar bestaat, werd in 1956 het trefpunt van ACV en CM- Kortemark en was heel populair. Op de plaats van het café voorziet bouwpromotor bVd Construct uit Brugge - die ook Residentie Fleur in de Nieuwstraat bouwde - twee verdiepingen met in totaal acht appartementen, op de gelijkvloers komt een commerciële ruimte. De appartementen zouden eind 2018 instapklaar moeten zijn en krijgt voortaan de naam Residentie Victoire.