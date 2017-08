Aantal zieken bij Clarebout Potatoes opgelopen tot honderd

Volgens de Franse krant La Voix Du Nord zijn er 71 Franse arbeiders die bij het bedrijf werken opgenomen in het ziekenhuis. Een groot deel van de werknemers van Clarebout komen dan ook van over de grens. Ook in het Ieperse Jan Ypermanziekenhuis worden zieken verzorgd. Vorige zaterdag werd op het bedrijf een inspectie uitgevoerd door de dienst 'Toezicht op het Welzijn op het Werk'. "Omwille va...