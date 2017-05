Aantal transitmigranten in West-Vlaanderen blijft dalen

In de eerste vijf maanden van 2017 zijn er 2.091 mensen zonder papieren opgepakt in West-Vlaanderen. Dat is bijna de helft van vorig jaar, toen er 3.935 illegalen werden opgepakt tussen januari en mei.

Begin 2016 was er een forse opstoot van het aantal migranten die vanuit Noord-Frankrijk via Zeebrugge naar Groot-Brittannië wilden. Toen werden in januari en februari door grootscheepse controleacties en het afsluiten van de grenzen ruim 2.000 mensen staande gehouden, vooral aan de Frans-Belgische grens in de westkust.

Maar nu is de situatie beheersbaar en controleerbaar. "We zien toch een dalende trend, al durven de cijfers wel fluctueren", aldus gouverneur Decaluwé. Nu worden ongeveer een 400-tal mensen staande gehouden per maand, al durven daar dubbele tellingen insluipen van illegalen die meermaals opgepakt worden. In 2015 schommelde dat aantal rond de 200 en in 2016 tussen de 1.000 en de 5.000.

"Ook de nationaliteiten blijven verschuiven. De jongste weken zagen we bijvoorbeeld opvallend veel Marokkanen, Algerijnen en Afghanen. We weten ook dat er in Noord-Frankrijk een aantal kleinere kampen zijn. Die zijn ontstaan of gegroeid na de brand in Duinkerke. Vooral aan de westkust was er onlangs nog een stijging van het aantal meldingen", zegt de gouverneur.

Decaluwé benadrukt dat er de jongste maanden en jaren heel wat maatregelen zijn genomen. Zo was er bijvoorbeeld het afsluiten van de grens begin 2016, maar ondertussen is er ook een oplossing gekomen voor de snelwegparkings. Die zijn nu volledig beveiligd, dankzij een combinatie van lang- en kortparkeren en met de hulp van privébewakingsfirma's. Er komen amper nog meldingen van transitmigranten op de West-Vlaamse snelwegparkings langs de E40. "Maar ook de lokale politiezones, zoals zone Brugge, en de scheepvaartpolitie hebben de jongste maanden een tandje bijgestoken."

"We kunnen zeker rekenen op Brussel, bijvoorbeeld op minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Toen de brand in Duinkerke tijdens de paasvakantie uitbrak, konden we direct rekenen op zijn steun voor extra controles aan de grens." Dat bevestigt politiezone Westkust waar er nog altijd dagelijks gecontroleerd wordt en waar ook de cavalerie nog wordt ingezet als dat nodig blijkt.

Toch hoopt de gouverneur op nog meer steun. "Kijk maar naar afgelopen weekend. De kust trok honderdduizenden dag- en verblijfstoeristen. We zitten ook nog altijd op terreurniveau drie. Op zo'n momenten wordt het krap. En met de komst van de Amerikaanse president Donald Trump is het nog moeilijker, om niet te zeggen onmogelijk, om steun te krijgen vanuit Brussel. Dan zie je dat we eigenlijk onderbemand zijn", aldus Decaluwé.

De gouverneur hoopt ook nog altijd om de kust te laten erkennen als groot evenement. Op die manier zou de kust kunnen rekenen op meer steun van de federale politie en andere lokale zones om de kustzones te versterken tijdens de drukke zomermaanden. "Het ligt blijkbaar moeilijk om de kust als geheel te erkennen, maar misschien moet er dan maar een wetswijziging komen", besluit de gouverneur.

